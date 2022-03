Juventus, Allegri: “Spezia? Abbiamo vinto spesso per 1-0 ma oggi abbiamo faticato”

Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Allegri post Juventus-Spezia 1-0 in Serie A. Sfida decisa da un gol realizzato da Morata

"Ci dobbiamo riabituare un po' tutti a passare attraverso partite di sofferenza, A volte abbiamo vinto 1-0 soffrendo di meno, mentre stasera di più perché venivamo da tante partite, giocano sempre gli stessi che hanno tirato fuori tutto. Per la prima volta siamo matematicamente quarti ed è un bel traguardo. Le stagioni si decidono a marzo ed è bello lottare per tutti gli obiettivi. Juventus in serie positiva? Dimostra il valore caratteriale della squadra che ha capito che per arrivare a a certi obiettivi bisogna fare una buona fase difensiva ed essere bravi a chiudere le partite. Il dispendio energetico è maggiore. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi".