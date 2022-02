Juventus, Allegri: “Derby speciale, domani abbiamo bisogno dei tifosi. Bonucci out”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby dell'Allianz Stadium contro il Torino

La Juventus si prepara al derby della Mole contro il Torino, che andrà in scena domani sera all'"Allianz Stadium". Dopo il pari contro l'Atalanta, i bianconeri scenderanno in campo con l'obiettivo di riprendere la corsa Champions e di provare ad accorciare sulle prime in classifica. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della "Vecchia Signora", Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa.

"È sempre una partita speciale e domani avremo bisogno dei nostri tifosi, perché sarà una sfida complicata. Giocheremo contro una squadra che ha ritrovato il DNA della sua storia e ci sono da fare i complimenti a Juric per questo. Sarà la terza sfida contro squadre che giocano in maniera simile, speriamo di avere imparato. I derby non sono mai sbilanciati. Domani sarà difficile e soprattutto importante per il campionato, poi loro saranno arrabbiati per l'ultima gara (la sconfitta col Venezia, ndr). Servirà una grande prestazione anche in vista di martedì in Champions. Il clima? Ho tanti amici e conoscenti granata che mi hanno stuzzicato nell'ultima settimana, ma sempre con rispetto...".

Sul pareggio contro l'Atalanta: "Diventa un pari ottimo solo se domani riusciamo a vincere il derby. Cambi tardivi? La squadra stava facendo bene, poi loro hanno segnato un gol meraviglioso. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché giocare contro l’Atalanta non è mai semplice. Anche un punto è importante, perché per un punto puoi vincere o perdere uno scudetto. Vai o meno in Champions per un punto. Ti salvi o retrocedi per un punto".

Sulle condizioni dei singoli: "Bonucci non ci sarà, ha un affaticamento al polpaccio. Bernardeschi non è ancora pronto e non voglio rischiarlo. Cuadrado giocherà terzino e non so ancora se schiererò i tre davanti. Su Kean valuterò, domenica è entrato bene ed è importante in questo momento con molte partite ravvicinate. Pellegrini? Ha avuto un momento di appannamento legato ad alcuni acciacchi. Ora è tornato ad avere una buona condizione ed è un giocatore affidabile. Dubbi? Giocherà uno tra Zakaria e McKennie e uno tra Arthur e Locatelli. Zakaria non l’ho provato da centrale, perché credo faccia meglio da interno nei tre di centrocampo. Centrale ci può giocare con il centrocampo a due. Morata? Discuterlo tecnicamente è follia pura. Adesso sta facendo molto bene ed è sereno. Ora ci focalizziamo insieme su questo momento e sui prossimi mesi".

Sulla squadra: "I ragazzi hanno messo da parte gli obiettivi personali e ora giocano da squadra. Conoscono meglio il mio linguaggio e io conosco meglio loro. C'è voglia di tornare a vincere. Quest'anno sarà difficile, ma abbiamo obiettivi importanti. Poi martedì avremo una partita importante contro il Villarreal, che sarà molto diversa dalle nostre ultime uscite".