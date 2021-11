Juventus, All-In su Lucca: il club bianconero punta il bomber ex Palermo

La Juventus punta l'ex Palermo e avvia i primi contatti con il Pisa

Lorenzo Lucca è l'attaccante italiano del futuro: il centravanti in forza al Pisa si sta mettendo in luce a suon di gol sia con il proprio club che in Nazionale U21. L'ex Palermo, senza dubbio il fenomeno del momento, è andato a segno sei volte nelle prime sette partite di campionato, trascinando il Pisa al vertice della classifica di Serie B. Conteso da diversi club di Serie A e già pronto a lasciare la toscana a giugno, l'ex Palermo rappresenta uno dei nomi più caldi sul mercato.