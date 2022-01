Inter-Venezia 2-1, Barella e Dzeko rispondono ad Henry. Inzaghi suda ma vince al 90′

Dzeko e Barella decidono il posticipo di Serie A tra Inter e Venezia a San Siro, rimontando il vantaggio iniziale dei lagunari con Henry

Nel primo tempo l'Inter è parsa stanca, Al 19' sono passati in vantaggio gli ospiti a sorpresa con la firma di Henry che di testa ha indirizzato in porta il pallone morbido servitogli da Ampadu. Al 40' ha pareggiato i conti per i nerazzurri Barella che ha ribadito in rete il tiro di Perisic respinto da Lezzerini. I lagunari non hanno creato parecchie occasioni da gol, solamente tre in tutta la partita, mentre la compagine di Inzaghi ha preso d'assalto la porta arancioneroverde soprattutto nel secondo tempo. Il vantaggio dell'Inter è arrivato al 90' con il bomber Edin Dzeko che ha schiacciato di testa su cross di Dumfries.