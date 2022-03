Inter-Salernitana 5-0, Lautaro e Dzeko si prendono “San Siro”. Inzaghi asfalta Nicola

L'Inter batte la Salernitana 5-0 grazie alle reti di Lautaro, autore di una tripletta, e di Dzeko. Nulla da fare per Nicola, ultimo in Serie A

Al 19’ con un lancio lungo Barella ha pescato Lautaro Martinez, inseritosi in velocità in area di rigore, il quale ha calciato al volo col sinistro centrando in pieno la traversa. Una maledizione che sembrava avere la meglio per il numero 10 nerazzurro che non segnava dalla gara di Supercoppa contro la Juventus. Scaccia l’incubo pochissimi minuti più tardi Lautaro, partito sul filo del fuorigioco e servito nuovamente da Barella. L’argentino si è ritrovato completamente solo davanti a Sepe e l’ha trafitto con un rasoterra a cercare l’angolo più lontano al minuto 23. Si interrompe anche il digiuno generale nerazzurro, orfano di reti tra campionato e coppa da oltre 400 minuti. Altro squillo da parte dell’Inter che ha cercato il gol del raddoppio sfruttando la qualità dei propri esterni di centrocampo: Darmian sulla sinistra è partito in gran velocità ed ha messo in mezzo il pallone cercando Dumfries che però ha mancato l’appuntamento col pallone anche grazie all’intervento della difesa granata. Sfida personale quella tra Lautaro e Sepe a San Siro: ancora una volta premiato l’asse Barella-Martinez, con il numero 23 che ha filtrato perfettamente il pallone per il 10, il quale ha controllato con maestria ed ha infilato ancora una volta in rete con un destro preciso. Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo: ancora padrone del campo Lautaro Martinez. A servire l’argentino al 55’ è stato Edin Dzeko che dalla destra ha servito un rasoterra perfetto per il compagno che ha calciato in porta con un potente destro sotto la traversa che vale la personale tripletta ed anche il 3-0 dell’Inter. Al 64’ è lo stesso centravanti bosniaco ad inserirsi nel tabellino delle marcature con un sinistro di prima intenzione nell’area piccola servito da Gosens, primo assist nerazzurro per l’ex Atalanta. L’Inter arriva dalle parti di Sepe con davvero troppa facilità ed infatti al 69’ è arrivata la doppietta per l’ex Roma che ha insaccato servito da Dumfries. Dopo qualche attimo di attesa per controllare un possibile fuorigioco, è stata convalidata la quinta rete nerazzurra. Al 74’ ha lasciato il campo tra gli applausi proprio Dzeko, lasciando il posto al “Tucu” Correa che invece il campo lo ha ritrovato dopo l’infortunio in Coppa Italia. L'ex Lazio si è ritrovato a distanza di una decina di minuti due occasioni buone per far parte della festa del gol nerazzurra ma i riflessi di Sepe hanno negato la gioia al subentrato.