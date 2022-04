Inter-Roma, probabili formazioni: dubbio Dzeko-Correa, ok Mkhitaryan e Zalewski

Big match della 34a giornata di Serie A, in campo Inter e Roma a "San Siro": le probabili formazioni del match, in programma domani, 24 aprile, alle 18

Soliti dubbi di formazione per Simone Inzaghi nel classico 3-5-2. Davanti ad Handanovic pronti Skriniar, De Vrij e Bastoni, terzetto difensivo titolare anche in Coppa Italia. Cerniera di centrocampo con l'imprescindibile Brozovic a fare da collante, ai suoi lati confermatissimi Barella e Calhanoglu come in settimana. Ballottaggi sugli esterni, sono in quattro per due posti: Gosens è leggermente indietro su Perisic, ma il gol contro il Milan potrebbe rilanciare l'ex Atalanta, a destra dualismo Dumfries-Darmian che si risolverà solamente a ridosso della gara. Davanti non si tocca Lautaro Martinez, autore di due gol contro i rossoneri. A far coppia con l'argentino uno tra Dzeko e Correa, l'ex Lazio è entrato bene in settimana, occhio anche a Sanchez che scalpita.