Inter-Roma, formazioni ufficiali: out Bastoni, Di Marco dal 1′. C’è El-Shaarawy

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma, terzo anticipo del sabato di Serie A valido per la 34a giornata, in programma alle 18

L'Inter galvanizzato dalla conquista della finale di Coppa Italia affronta la Roma a "San Siro", nel terzo anticipo del sabato di Serie A valido per la 34a giornata. Nerazzurri obbligati a vincere per non lasciar scappare il Milan capolista, la compagine di Mourinho deve invece continuare a credere nella qualificazione europea. Di seguito le scelte ufficiali per il match, in programma alle 18: