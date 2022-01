Inter-Lazio 2-1, Bastoni e Skriniar fanno volare Inzaghi. A Sarri non basta Immobile

La miglior difesa è l'attacco ma in questo caso sono stati i due centrali che hanno firmato il successo nerazzurro. Inzaghi supera Sarri di misura e vola in classifica

Nel posticipo delle 20.45 di Serie A è andato in scena il big match Inter-Lazio, con la capolista del torneo che si è imposta di misura per 2-1. La formazione di Inzaghi ormai sembra imprendibile in classifica, mentre Sarri non riesce a trovare la continuità di gioco e risultati che aveva trovato a Napoli .

Al 16' è stato annullato un gol ai padroni di casa con LautaroMartinez che si era inserito tra le marcature ma per pochi centimetri al di là della linea dell'ultimo difensore. Il bomber argentino si era inserito in area ed aveva battuto Strakosha con un rasoterra. Il vantaggio nerazzurro è arrivato al 30' con un sinistro da fuori area fulminante da parte del difensore Bastoni che ha dimostrato di essere pericoloso anche con i piedi, oltre che di testa. Al 35' I biancocelesti hanno rimesso in parità il risultato con Immobile che si è inserito, ha evitato la marcatura non eccelsa di Skriniar ed ha infilato il pallone in rete a porta vuota dopo aver superato Handanovic. Al 67' è stato proprio il difensore slovacco a portare in vantaggio l'Inter con un colpo di testa imprendibile che si è infilato sotto l'incrocio dei pali, con il pallone che ha rimbalzato sulla traversa superando la linea di porta.