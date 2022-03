Inter, Lautaro: “Ho vissuto periodo difficile. Inzaghi ci dà fiducia. A Liverpool…”

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez, mattatore di Inter Salernitana terminata 5-0 in cui l'argentino ha realizzato i primi tre gol

“Questi gol mancavano? Mancava la vittoria della squadra. Siamo molto contenti per questo. A livello personale ho vissuto un momento difficile. Un attaccante vive per il gol e la squadra ne ha bisogno. Alle volte i gol più facili si sbagliano. Oggi sono sceso in campo con tanta rabbia perché era il momento di reagire. È un periodo importante per l’Inter. Dobbiamo dimostrare tante cose, dobbiamo dimostrare di avere cattiveria. Ringrazio la gente di San Siro che è sempre al nostro fianco. Sono triste quando non riesco a dare una mano alla squadra. Questi tre gol li dedico a mia figlia che ha compiuto un anno da poco. Abbraccio ad Inzaghi? Vuol dire fiducia. Lui combatte in campo con noi. A Liverpool? Ci andiamo con personalità per cercare di andare avanti che è il nostro sogno”