Inter, Gosens: “Atalanta-Gasperini? A loro devo tutto. Milano occasione da cogliere”

Le dichiarazioni del nuovo arrivato in casa Inter Gosens, il quale ringrazia la sua ex Atalanta ed il tecnico Gasperini

"Com'è stato lasciare un club a cui devo tutto? Incredibilmente difficile! L'Atalanta mi prese quattro anni e mezzo fa come un ragazzo sconosciuto dall'Eredivisie olandese perché vedevano qualcosa in me. Mi hanno dato la possibilità di mettermi alla prova in uno dei migliori campionati del mondo. Anche se nei primi due anni giocavo nel ‘garbage time’, Gian Piero Gasperini ha continuato a darmi fiducia, ha continuato a schierarmi e mi ha permesso di crescere in modo tale che ora sono un giocatore di Serie A esperti. Grazie all'Atalanta ho realizzato due sogni che sembravano utopia solo cinque anni fa: poter giocare in Champions League e indossare la maglia della Nazionale. A Bergamo i tifosi mi hanno mostrato un apprezzamento che non avevo mai provato prima. E siccome sono diventato un vero uomo in questa meravigliosa città, è giusto che anche mio figlio sia nato a Bergamo. Nonostante questi forti sentimenti per il club e per la città, mi è stato subito razionalmente chiaro che il passaggio all'Inter fosse per me il passo giusto al momento giusto. In nerazzurro dovrò lottare sul campo in ogni allenamento e in ogni partita per poter recuperare i miei tempi, entrare a far parte a pieno titolo della squadra ed essere accettato dai tifosi. Questa è esattamente la sfida di cui avevo bisogno, ed è per questo che è il momento giusto per fare il cambiamento. L'Inter mi dà la possibilità e io la voglio assolutamente cogliere".