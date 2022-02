Inter-Genoa, Inzaghi: “Non ci gira bene. Lautaro titolare col Milan? vi dico tutto”

Le dichiarazioni del tecnico Inzaghi al seguito dello 0-0 tra Inter e Genoa in Serie A. I nerazzurri restano secondi in classifica

"Normale che il risultato ci lasci l'amaro in bocca. Sapevamo che avremmo potuto approcciarla meglio. Il Genoa ci ha creato qualche problema. In un momento in cui non riusciamo a far gol siamo delusi del risultato. La prestazione i ragazzi l'hanno fatta ma è chiaro che dobbiamo tornare alla vittoria. Per quanto riguarda lo sviluppo del gioco dico che con questo campo non era semplicissimo ma abbiamo creato tante occasioni, più di venti. Evidentemente quello che stiamo facendo non basta per vincere le partite. Nessuno vince in avanti? Un dato strano, sarà forse per la stanchezza. Noi col Sassuolo abbiamo corso più del solito, avremmo dovuto dosare meglio le energie. Il campo non era nelle migliori condizioni. Questo è un momento un po' così. Nelle prime partite di campionato dopo cinque calci d'angolo andavamo in gol, oggi ne abbiamo battuti parecchi. Cosa serve per invertire il momento? Stiamo cercando di migliorare quotidianamente. Ci manca quel guizzo che prima riuscivamo a trovare. Dovremo essere più bravi e ricordiamoci che le partite sono frutto di episodi. Complimenti al Genoa ma noi dobbiamo fare di più e mi dispiace per i tifosi che spero siano comunque orgogliosi per questi ragazzi. Siamo in semifinale di Coppa Italia, ottavi di Champions ed in lotta per lo scudetto, direi che possiamo conseguire i nostri obiettivi. Lautaro titolare nel derby? Penso di sì ma al di là delle scelte ho giocatori che hanno bisogno di riposare, come Skriniar. Non penso che sia questo a fare la differenza".