Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vidal e Saponara dal 1′, out Cabral

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per la 30a giornata di Serie A e in programma alle 18

L'Inter per tornare alla vittoria dopo lo stop di Torino e rimanere incollato a Milan e Napoli, la Fiorentina a caccia di punti per sognare l'Europa. Alle 18 a San Siro in programma la gara tra i nerazzurri e la compagine di Italiano, valida per la 30a giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali: