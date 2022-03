Inter-Fiorentina 1-1, un punto per Italiano a San Siro! Dumfries risponde a Torreira

Inzaghi pareggia ancora, Inter-Fiorentina a San Siro è terminata 1-1. Al gol di Torreira ha risposto Dumfries. Italiano sogna l'Europa

Al 50' Gonzalez, servito splendidamente da Castrovilli, ha messo il pallone teso in mezzo per Torreira che ha trovato il tempo giusto ed ha trafitto Handanovic portando la "viola" in vantaggio a sorpresa a San Siro. Si è ricomposta in pochi minuti la compagine nerazzurra trovando il gol del pari appena cinque minuti dopo grazie a Dumfries che ha schiacciato di testa in rete il cross partito dalla sinistra da parte di Perisic. Al 64' era stato fischiato un calcio di rigore in favore dell'Inter per un presunto fallo su Lautaro Martinez, con l'arbitro che ha annullato il penalty a seguito di un controllo del VAR.