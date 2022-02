Inter, Dzeko: “Venni in Italia nel 1998. Potevo essere nerazzurro due anni fa ma…”

Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Inter TV, partendo dalla sua prima esperienza in Italia alla maglia nerazzurra

Edin Dzeko , attaccante nerazzurro, si è raccontato nel corso di "Careers", il nuovo format lanciato da Inter TV. Il bosniaco ex Roma ha parlato delle sue prime esperienze in Italia ed alcuni retroscena sulla sua nuova squadra:

"Ero in Italia, vicino a Cantù per un torneo, era il 1998, mi ricordo l’anno per la finale di Parigi dell’Inter contro la Lazio perché ero con dei ragazzi italiani che guardavano la finale di Coppa Uefa ed erano interisti. Quando ero bambino, a sei anni, è iniziata la guerra, sono stati tempi difficili ma poi mio padre mi ha portato subito a giocare a calcio, il pallone c’è sempre stato, è stato il mio primo amore. La foto di me e il biscione nerazzurro? Mi è piaciuta molto e l'ho postata sui social. Magari è il destino perché poteva succedere due anni fa o sei mesi prima che sono arrivato. Come dico sempre non è mai tardi e adesso che sono qui bisogna dare tutto e bisogna raggiungere tante belle cose insieme"