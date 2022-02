Inter, Dimarco: “La mia esperienza da Mancini a Conte. La concorrenza di Gosens…”

Le parole del difensore dell'Inter Dimarco. L'ex Verona ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e della sua crescita professionale

"La prima volta che sono venuto qui c'era Mancini. Da quando è arrivato Spalletti ha iniziato un percorso di crescita arrivando alla qualificazione Champions, poi è arrivato Conte portandola a vincere lo scudetto. Speriamo quest'anno di rifarci. Hellas Verona e Juric? Lui mi ha fatto diventare il giocatore che sono e lo ringrazierò per sempre. La fiducia che mi sta dando Inzaghi? Sicuramente con il mister ho un grande rapporto, come ce lo abbiamo tutti. Ci fa star bene. Per quanto riguarda il ruolo in campo gioco dove decide il mister. L'importante per me è giocare. La sconfitta col Sassuolo? Niente, c'è poco da dire sulla partita di domenica. Siamo consapevoli di aver sbagliato l'approccio e dobbiamo metterci alle spalle questa partita e pensare alla prossima. L'arrivo di Gosens? Di sicuro la concorrenza non è che mi fa paura. L'importante è che ci sia una competitività sana nella squadra, è la cosa che penso che faccia andare meglio le cose. Fa dare il meglio di se stesso a qualsiasi giocatore. Per Gosens ha parlato il campo in questi anni. Ha fatto degli anni fantastici all'Atalanta ed è giusto che sia qui"