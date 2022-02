Inter, D’Ambrosio: “Sapevamo che col Genoa sarebbe stata dura. Milan? Mentalità…”

L'Inter pareggia contro il Genoa con uno 0-0 che non permette ai nerazzurri di sorpassare il Milan. Queste le parole di D'Ambrosio

“Partita difficile lo sapevamo. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Il Genoa ha cambiato modulo e non è più quello di inizio campionato. Abbiamo rallentato sia noi sia il Milan? Noi a prescindere dai risultati delle altre squadre scendiamo in campo con la mentalità di vincere. Dopo il passo falso del Sassuolo volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Dopo uno scudetto e una supercoppa vinta, un pareggio qui è come una sconfitta. Adesso testa bassa e pedalare”