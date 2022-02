Inter, Caicedo: “Io cresciuto con Ronaldo. Un piacere ritrovare qui Inzaghi e Correa”

Caicedo si racconta da nuovo arrivato in casa Inter, in cui ha ritrovato il suo ex mister alla Lazio Inzaghi

Mediagol ⚽️

Il nuovo centravanti dell'Inter Felipe Caicedo, ex Lazio arrivato dal Genoa nel calciomercato di gennaio, si è raccontato nel corso del Matchday Programme nei canali del club nerazzurro:

“Sono cresciuto con Adriano e Ronaldo, il Fenomeno, sono stati calciatori incredibili e sono rimasti il mio riferimento. Quando sono arrivato all’Inter è stato meraviglioso, ho un bellissimo ricordo del primo giorno qui con i miei nuovi compagni, è stato tutto perfetto, anche rivedere il mister Inzaghi e il 'Tucu' Correa! Una della mie caratteristiche è che gioco per la squadra, penso prima di tutto al gruppo, cerco di essere disponibile e… di fare gol quando c’è bisogno! Mi piace giocare spalle alla porta così posso fare le sponde per i miei compagni, sviluppare la giocata e concluderà al meglio”