Genoa-Torino 1-0, prima vittoria di Blessin! Granata ko malgrado superiorità numerica

Dopo una serie di sette pareggi consecutivi il Genoa di Blessin torna alla vittoria e lo fa grazie al gol di Portanova che stende il Torino

Dopo ben sette pareggi consecutivi, il Genoa è tornato a vincere. Al "Ferraris" è arrivata la prima vittoria in rossoblù per il tecnico Blessin che può continuare a coltivare il sogno salvezza.

La rete decisiva di quest'incontro è stata realizzata al 14' da Manolo Portanova, abile a scaricare in porta un pallone rimbalzatogli sui propri piedi. Al 24' il match si è complicato per i liguri con il fallo di Ostigard, il quale gli è costato il secondo cartellino giallo della partita. Nonostante i granata abbiano disputato buona parte del match in superiorità numerica, i genoani sono stati capaci di innalzare le mura difensive per resistere fino allo scadere dei 90 minuti.