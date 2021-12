Genoa-Sampdoria, l’ex Palermo Rubinho: “Derby della Lanterna? Finirà così. Sirigu…”

Le parole dell'ex estremo difensore del Grifone, Fernando Rubinho, in vista del derby di questa sera tra Genoa e Sampdoria

Tre anni al Genoa da assoluto protagonista, una breve e sfortunata parentesi a Palermo, poi le esperienze a Livorno, Torino, Juventus e Como. E’ questa la storia di Fernando Rubinho , portiere brasiliano oggi operatore di mercato, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb" in vista dell'attesissimo derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria , in programma questa sera.

"Genoa e Samp deludono? A chi ha vissuto i periodi belli a Genova viene la nostalgia dei vecchi tempi. È da un po che lotta fino alla fine per salvarsi. Oggi il derby è più importante per il morale, ma in termini di classifica cambierà poco. Vincere darebbe grande slancio sul piano emotivo. Vive un momento di transizione, ci vuole tempo. Quando ci sono questi cambiamenti si può pagare anche sul campo con i risultati. È dura vedere andare male il Genoa, sono legato a quei colori. Sirigu? È sempre stato protagonista ovunque sia andato. Ha sempre fatto molto bene, dove si mette in porta dà sicurezza. Però purtroppo non gioca da solo”.