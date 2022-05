Genoa-Juventus, Blessin: “Credo ancora nella salvezza. Se loro pensano all’Inter…”

L’allenatore del Genoa Alexandar Blessin, ha rilasciato un'intervista in merito al prossimo match di Serie A contro la Juventus

⚽️

L’allenatore del Genoa Alexandar Blessin, ha presentato il prossimo match dei rossoblu, impegnati domani alle ore 21.00 contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico tedesco rilasciate ai microfoni di SkySport:

“Esistono possibilità per salvarci, ci sono ancora nove punti a disposizione, è aritmeticamente possibile, e finché è possibile io ci credo”.

RINNOVO -“Ho sentito anch’io queste parole. Ho un contratto, e mi piace lavorare qui. E mi piace certamente a prescindere… questa era la mia mission. Questo è un progetto a lungo termine, quando sono arrivato avevamo previsto e pianificato il futuro a prescindere dalla categoria. Ma ora siamo concentrati sul weekend e fissare ogni dettaglio”.

JUVENTUS -“Quando si perde non è mai facile. Ma se confronto la prossima partita, con la Juventus sarà un match completamente diverso. Loro indubbiamente partono davanti a noi, hanno grandissima qualità individuale, noi dobbiamo badare a questo ma ho sentito che possono cambiare qualche giocatore, e il loro focus forse è sulla Coppa Italia. La questione è quanti giocatori cambierà, ma non parlo di questo perché hanno talmente tanta qualità che se per esempio non giocano Pellegrini o Danilo tanti altri possono prendere il loro posto”.

CORAGGIO -“La Juve sarà in ogni caso una grande squadra sul campo contro di noi. Noi dovremo fare qualcosa in più, con molto coraggio, per provare a dargli fastidio, stressarli e portarli a dire: “forse per noi oggi non è il giorno migliore, concentriamoci sulla finale di Coppa Italia…” ”

CRISCITO -“È il nostro capitano, e ha molta esperienza. Si è preso la responsabilità del rigore, non ha segnato, e in quel momento non ha cambiato troppo la nostra situazione perché per salvarci dobbiamo vincere. Ma la sua reazione in settimana è stata molto buona, si è allenato bene e per questo speriamo abbia recuperato bene. Se è pronto a giocare ? Certamente".

Il Genoa di Blessin ha totalizzato soltanto tre punti nelle ultime tre uscite ufficiali. L’ultima partita, il derby perso contro i rivali della Sampdoria allenata da Marco Giampaolo, ha abbassato notevolmente l’umore di società e tifosi, i quali tutt'ora si affidano “alla matematica per sperare in una tanto desiderata permanenza nella massima serie. Dopo i bianconeri, il Genoa, nella penultima ed ultima giornata di campionato, dovranno affrontare il Napoli al “Diego Armando Maradona” ed, infine, il Bologna tra le mura amiche. Calendario tutt’altro che semplice per la squadra ligure.