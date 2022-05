Genoa-Juventus 2-1, delirio Criscito allo scadere. Dybala illude, Blessin ci crede!

Criscito segna uno dei rigori più importanti della propria carriera che vale il 2-1 del Genoa sulla Juventus. Salvezza possibile per Blessin

Vittoria clamorosa in extremis del Genoa che ha ribaltato la gara contro la Juventus nei minuti finali e si è portata ad un solo punto dalla Salernitana quartultima. La sfida per la salvezza si è accesa ancor di più!

Al 49' la partita è stata sbloccata da Paulo Dybala con un potente mancino che si è infilato alle spalle di Sirigu. Con la forza della disperazione per una retrocessione vicina, il Genoa è riuscito a riacchiappare il pareggio grazie alla rete di Gudmundsson. Sul finale Amiri avrebbe avuto anche un'occasione colossale sprecata a tu per tu col portiere avversario. La Juventus non è stata da meno, divorandosi un contropiede tre contro uno con Kean che ha mancato il bersaglio su assist di un più che generoso Morata. Al 90+5' è stato fischiato un calcio di rigore al Genoa ed è stato realizzato dal capitano Criscito. Gol pesante soprattutto dopo l'errore, sempre dal dischetto, dell'ex Zenit.