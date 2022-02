Genoa-Inter, probabili formazioni: Lautaro in vantaggio su Sanchez, Blessin…

Genoa e Inter si affronteranno questa sera al "Luigi Ferraris" nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Calcio d'inizio alle 21:05 allo stadio "Luigi Ferraris" dove, questa sera, Genoa e Inter si affronteranno nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Su iniziativa della Lega Calcio, la sfida tra rossoblù e nerazzurri, inizierà con 5 minuti di ritardo in segno di protesta contro la guerra in Ucraina, così come tutte le partite di professionisti e dilettanti del prossimo turno. I liguri sono reduci da quattro pareggi consecutivi; i nerazzurri, invece, sono vengono dal ko interno contro il Sassuolo.

La sfida Genoa-Inter sarà trasmessa sia da Dazn (disponibile anche per gli utenti del bouquet Timvision) che da Sky Sport. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Dazn in tv e in streaming e su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

4-2-3-1 per Alexander Blessin rispetto all'ultimo match contro il Venezia di Zanetti. Calafiori sulla fascia sinistra, Vasquez, Maksimovic ed Hefti in difesa. Spazio a Sturaro e Rovella in mediana, Amiri sulla trequarti insieme a Yeboah ed Ekuban, a supporto dell'unica punta sarà Mattia Destro.

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Rovella; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All.: Blessin.

Solito 3-5-2 per Inzaghi, in difesa, tornerà Bastoni dal primo minuto accanto a Skriniar e De Vrij. Sulle corsie agiranno Dumfries e Perisic, a completare la linea di centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco Lautaro in vantaggio su Sanchez per affiancare Edin Dzeko.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar; De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.