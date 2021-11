Genoa, inizia l’era Shevchenko? Ufficiale l’esonero dell’ex Palermo Ballardini

E' ufficiale: la nuova proprietà del Genoa ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico Davide Ballardini

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Davide Ballardini non è più l'allenatore del Genoa. La nuova proprietà ha scelto di sollevare dall'incarico l'ex Palermo dopo il pari ottenuto in occasione della sfida contro l'Empoli, andata in scena sabato sera allo Stadio Comunale "Carlo Castellani". Il tecnico originario di Ravenna paga un avvio di stagione tutt'altro che brillante: nove i punti conquistati in dodici giornate da Criscito e compagni, con un solo successo centrato fin qui.