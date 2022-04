Foschi: “Dybala? Stavo per cederlo al Napoli per Jorginho. L’Inter e la Juventus…”

L'ex DS del Palermo Foschi racconta i retroscena della cessione di Dybala, vicino a Napoli, Inter e Juventus, commentando la Serie A

"In Italia mancano i campioni che sono in altri Paesi, in Inghilterra e Spagna. Dopo la pandemia siamo in un momento particolare, con la vittoria dell'Europeo c'era positività, poi ci siamo scollati con il mancato accesso al Mondiale. Non è più il calcio degli anni 70-80, i Presidenti non sono più passionali, non italiani, ma stranieri. Si fa solo business. Trascuriamo poi gli italiani, c'è questo sistema da anni, è già diverso tempo, eccetto l'Atalanta, Lazio, Napoli. De Laurentiis un segnale lo ha dato, con la promozione del Bari ad esempio. Bari è una piazza importante, sia a livello culturale che calcistico. Ci sta che possa ripercorrere una strada come quella del Napoli, ma dovrebbe mollare i partenopei. Con la Fiorentina c'è stata una battuta d'arresto come le prime in classifica. Il Napoli ci crede ancora, ha ancora la possibilità di aggiudicarsi il campionato, si lavorerà sulla sconfitta con professionalità. Ha un collettivo per crederci fino in fondo, può farcela ma come anche Inter e Milan. La Juventus? Allegri è bravo, ha recuperato tanta strada, ma arrivare nei primi quattro è già un bel percorso. Vincere il campionato ho grandi dubbi, le altre dovrebbero perderle tutte".