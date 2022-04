Fiorentina-Udinese, probabili formazioni: Italiano con Piatek, chance Pussetto?

Tutto pronto per il recupero della ventesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Udinese, in programma alle ore 18:00

Mediagol ⚽️

Reagire subito e tornare a vincere per conquistare un posto in Europa. E' questo l'obiettivo dichiarato di Vincenzo Italiano dopo le due sconfitte di fila rimediate in Coppa Italia e campionato contro Juventus e Salernitana.

Alle ore 18:00 allo Stadio "Artemio Franchi", la Fiorentina affronterà fra le mura amiche l'Udinese di mister Cioffi, con l'opportunità di volare (in caso di vittoria) al quinto posto in classifica, un punto sopra la Roma e tre sopra la Lazio. L'Udinese, invece, che occupa attualmente il dodicesimo posto a quota 40 punti, è reduce dal pareggio ottenuto sul campo del Bologna.

In occasione della gara valevole per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, Italiano potrà contare sull'intero organico a disposizione, o quasi. Salterà il match soltanto l'infortunato Castrovilli, mentre Cioffi dovrà rinunciare a Beto e Perez. In forse la presenza di Pereyra.

Davanti a Terracciano, Milenkovic e Igor comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Odriozola (o Venuti) e Biraghi agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio con ogni probabilità a Ikoné, Amrabat e Duncan. In avanti, il tridente composto da Gonzalez, Piatek e Saponara.

Nel 3-5-2 di Cioffi, Silvestri difenderà i pali. Becao, Pablo Mari e Zeegelaar in difesa. Sulle fasce, Molina da una parte e Udogie dall'altra. Walace in regia, al suo fianco Arslan e Makengo. In avanti, Pussetto potrebbe insidiare il posto di uno tra Success e Deulofeu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Ikoné, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

Fiorentina-Udinese sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.