Fiorentina-Lazio, formazioni ufficiali: dentro Cabral, Sarri sceglie Zaccagni

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, posticipo della 24a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, all'Artemio Franchi di Firenze in campo i viola padroni di casa e la Lazio, in programma alle 20:45. La compagine allenata da Vincenzo Italiano ha perso Dusan Vlahovic durante la sessione di mercato invernale, sono arrivati però, oltre a Ikonè, Athur Cabral e Krysztof Piatek. Per i biancocelesti tante polemiche dopo la chiusura delle trattative.