Fiorentina-Lazio 0-3, Sarri strapazza Italiano grazie a Milinkovic-Savic e Immobile

All'Artemio Franchi la Lazio batte 0-3 la Fiorentina grazie a Milinkovic-Savic, Immobile ed all'autogol di Biraghi. Sarri è sesto in Serie A

I biancocelesti sono passati in vantaggio al 52' grazie a Mattia Zaccagni che grazie ad un assist preciso ha servito Sergej Milinkovic-Savic che si è fatto trovare pronto per insaccare. Al 66' era stato fischiato un calcio di rigore alla Fiorentina per un fallo commesso da Luiz Felipe ma dopo una revisione del VAR è stato annullato. Al 70' è arrivato il raddoppio da parte della Lazio con il solito Ciro Immobile che ha gestito una splendida azione personale ed ha battuto Terracciano. Al minuto 82 è arrivato il colpo del ko ancora una volta con Immobile, innescato da Zaccagni, che ha saltato il portiere ed ha appoggiato il pallone verso la porta con Biraghi che maldestramente ha siglato l'autogol. All'85' la viola è rimasta in dieci uomini a causa della doppia ammonizione di Torreira, evitabile, per eccessive proteste.