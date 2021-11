Eriksen pronto a ripartire 5 mesi dopo il malore: quale futuro? Le ipotesi al vaglio

Le ipotesi sul futuro del centrocampista danese a distanza di 5 mesi dal dramma sfiorato durante Danimarca-Finlandia

Dopo 5 mesi da quella data impressa negli occhi e nelle menti di tutti, il 12 giugno 2021, in cui Christian Eriksen rischiò di perdere la vita, il talento danese si prepara al suo ritorno in campo.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pensare ad un ritorno in campo in Italia e quindi con l'Inter, è quasi impossibile. Al momento, due sono le possibili opzioni per l’ex Tottenham: la prima è quella di rimanere in Danimarca, per giocare nell’Odense. La seconda è quella che prevederebbe un suo ritorno all’Ajax. In entrambi casi, ad oggi, nessun discorso di questo tipo è stato affrontato con l'Inter.