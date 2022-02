Empoli, presidente Corsi: “Juventus? Noi non facciamo simpatia. In Lazio-Napoli…”

Le dichiarazioni del presidente dell'Empoli Corsi che commenta la partita contro la Juventus, parlando anche di Lazio-Napoli

“I rigori non dati contro la Juventus? Mi dispiace che le testate giornalistiche, soprattutto quelle del Nord Italia, non abbiano focalizzato la propria attenzione su questi episodi. Evidentemente l’Empoli, che rappresenta una piccola realtà di 45.000 abitanti, suscita più simpatia al Sud che al Nord. Il momento negativo dell’Empoli? Ci stiamo specchiando troppo, abbiamo meno fame rispetto alle squadre che sono dietro di noi. È inconcepibile subire cinque contropiedi contro la Juve, serve un’attenta riflessione da parte dello staff tecnico per evitare di ripetere il precedente del 2017, quando retrocedemmo dopo aver avuto anche 11 punti di vantaggio sulla terzultima posizione. Mi inca**o quando sento dire che giochiamo bene, perché adesso occorre fare punti. Le lacrime di Spalletti al termine di Lazio-Napoli? Ero felice per Luciano e De Laurentiis, che meritano il primato, ma dispiaciuto per Sarri e Martusciello”.