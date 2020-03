Emergenza Coronavirus, Lega A: “Istituito Comitato di esperti medico-scientifici”

La Lega Serie A contro il Coronavirus.

Nonostante le polemiche delle scorse ore con l’AIC ed il Governo — che avrebbero voluto la sospensione della massima serie italiana —, la Lega ha dato il via quest’oggi alla ripresa del campionato, coi recuperi della ventiseiesima giornata. Nel rispetto delle norme e con l’intenzione di preservare la salute dei giocatori in prima linea e dei membri dello staff societario, inoltre, la Lega ha voluto istituire un Comitato di esperti medico-scientifici al fine di contrastare la diffusione dei contagi, come annunciato tramite un comunicato ufficiale.

“La Lega Serie A, già prima della lettera odierna dell’AIC, aveva riunito la scorsa settimana i medici sociali di tutte le Società, con l’obiettivo primario di stabilire regole corrette a tutela della salute degli atleti professionisti. Ha inoltre immediatamente costituito un Comitato di esperti medico-scientifici, coordinato dal Prof. Maurizio Casasco per affrontare la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus. Il Comitato è così composto:

. Prof. Massimo Galli, Professore Ordinario di Infettivologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università degli Studi di Milano;

. Dott. Ranieri Guerra, Assistant Director General, World Health Organization (Geneva);

. Prof. Sergio Pecorelli, Professore Emerito di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Brescia; Presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini, New York; già Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

. Prof. Fabio Pigozzi, Presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport; Professore ordinario di Medicina Interna e Pro Rettore Vicario, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Presidente del Comitato Scientifico FMSI;

. Prof. Guido Rasi, Direttore Esecutivo della European Medicine Agency (Amsterdam); Professore di Microbiologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata;”

. Dott. Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità;

. Prof. Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e Salute Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; già Presidente della Società Italiana di Igiene;

. Prof. Alberto Villani, Responsabile della UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Presidente della Società Italiana Pediatria.

L’alta professionalità dei partecipanti di questo Comitato prontamente costituito porterà in breve tempo a ulteriori e importanti indicazioni medico scientifiche. La Lega Serie A seguirà e rispetterà i provvedimenti del Governo in merito e le linee guida emanate dal Comitato scientifico”.

Emergenza Coronavirus, Lega A: “Indicazioni del Governo contrastanti, salute pubblica obiettivo primario. L’AIC…”