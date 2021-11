DAZN, svolta diritti tv Serie A: stop alla doppia utenza per ogni abbonamento?

DAZN sarebbe in procinto di annullare la possibilità di vedere le partite in doppia utenza ovvero con due dispositivi contemporaneamente

Svolta che avrebbe del clamoroso per quanto concerne i diritti tv della Serie A per la stagione in corso. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano "Il Sole 24 Ore", DAZN starebbe pensando di annullare la possibilità di vedere i match in due dispositivi contemporaneamente per ogni abbonamento.