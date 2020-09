Crotone-Milan, Pioli: “Gestito bene la gara, soddisfatto di Diaz e Tonali. Rebic? Tutto sul suo infortunio, ecco cosa spero”

Vince ancora il Milan di Stefano Pioli.

2-0: è questo il risultato della sfida tra Milan e Crotone, andata in scena questo pomeriggio al “Giuseppe Meazza”. I rossoneri, in rete con Kessie e Diaz, volano in vetta alla classifica a punteggio pieno. Un risultato che riempie d’orgoglio il tecnico Stefano Pioli, espressosi ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Questa era una partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso, a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito la gara, potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo approcciato bene. È stata una vittoria importante. Dobbiamo ragionare partita per partita, crescendo e migliorando. Abbiamo infortuni, adesso stringiamo i denti; questa è una settimana molto importante sia per il campionato che per Europa League. Abbiamo giocato con attenzione, speriamo l’infortunio di Rebic non sia grave. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite”.

Parentesi anche sull’infortunio di Rebic: “La notizia buona è che non c’è frattura, questo diminuisce i tempi di recupero. Speriamo possa riprendersi il prima possibile. Sono soddisfatto di Diaz e Tonali, si sono fatti trovare pronti, ci potranno dare un apporto importante alla squadra”.

Infine, uno sguardo al Napoli: “Gattuso pensa a quello che deve fare lui, il Napoli è una squadra molto forte, gioca bene e ha carattere. I nostri rivali sono le squadre che ci stanno davanti. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, siamo il Milan e vogliamo cercare di migliorare il campionato scorso”.