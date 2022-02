Correa: “Da piccolo sognavo l’Inter. Inzaghi? Mi lascia fare mio calcio, Lautaro…”

Le parole dell'attaccante dell'Inter, Joaquín Correa, sull'approdo in nerazzurro e sul rapporto con il tecnico Inzaghi

Joaquin Correa si racconta e lo fa nel format di Inter TV ‘Careers’. El Tucu, attualmente infortunato ma desideroso di tornare in campo, tocca diversi argomenti, partendo dal sogno fin da bambino di poter vestire la maglia nerazzurra.

" Ero un ragazzino che aveva il sogno di poter venire all'Inter , non è successo: poi con gli sforzi mi sono ritrovato qui, ora sono un uomo con esperienza. La foto con Zanetti mi fa restare coi piedi per terra perché stavo sognando, ora che sono qui la apprezzo di più. Chiuso un cerchio? Si possono scrivere tante cose: è stato un punto di partenza di un sogno, è bello guardare indietro ma penso sempre al futuro".

Sul rapporto con Inzaghi: “Mi lascia fare il mio calcio, ma mi dice di stare sul pezzo in fase difensiva. Mi dici di puntare i difensori, fare quello che so fare: mi lascia essere me stesso”.