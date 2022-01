Capello: “Vlahovic-Juventus, dico la mia. Italia con Balotelli? Penso che Mancini…”

Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'affare Vlahovic, vicino alla Juventus, e sulle situazioni in casa Milan, Inter e nazionale

Fabio Capello, probabilmente uno dei migliori allenatori della storia del calcio italiano e non, è stato intervistato ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso del format Radio Anch'io Sport. L'ex tecnico di Juventus e Roma, tra le altre, si è espresso su alcuni argomenti principalmente riguardanti la Serie A ed alcune delle sue ex squadre: "In Milan-Juventus il terreno ha portato difficoltà. Ho visto una crescita dei bianconeri come squadra. Dybala ha giocato bene e con voglia cosa che non vedo da molto. La compagine di Pioli si è basata solo su Leao. L'attacco rossonero? Penso sia un problema. Ibrahimovicfa paura agli avversari e senza di lui il Milan fa fatica a segnare. Io credo che dentro al suo fisico nessuno può capire quali siano le condizioni. Solo lui può capire se andare avanti o meno. Serve un punto di riferimento e quando non c’è lui i rossoneri in campo perdono qualcosa. Vlahovic? E’ l’uomo giusto per adesso e per il futuro dei grandi club. Un giocatore che ha tutto, crea problemi agli avversari. Se la Juventus decide di puntare su di lui fa un’ottima scelta".