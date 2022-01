Calciomercato Udinese, Deulofeu saluta? Per l’ex Milan c’è l’interesse del Marsiglia

L'ex Milan Deulofeu è particolarmente richiesto dal Marsiglia. L'Udinese chiede 20 milioni, mentre i francesi sperano anche in un prestito

Gerard Deulofeu in questo campionato sembra essere ritornato ad alti livelli, come lo dimostrano le sei reti siglate e i due assist nella prima parte di stagione. L'esterno offensivo fa gola a molti club italiani come il Napoli e la Fiorentina . L' Udinese , però, sembrerebbe essere orientata a trattare con una società lontana dalla Serie A , più precisamente passando dalla Ligue 1.

Il Marsiglia è fortemente interessato allo spagnolo classe 1994 ma il club di Pozzo ha richiesto almeno 20 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. La società francese avrebbe avanzato per l'ex Milan una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto verso la fine stagione. Vedremo come si evolverà la trattativa ma in questo momento Deulofeu, che sia per questo inverno o per la prossima estate, sembra avere un futuro lontano da Udine.