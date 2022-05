Calciomercato, l’agente di Cavani: “Serie A? Ritorno possibile. La Fiorentina…”

Le dichiarazioni rilasciate dal manager del Matador, che al termine della stagione corrente lascerà il Manchester United

Quale futuro per Edinson Cavani ? L'attaccante uruguaiano, il cui contratto che lo lega al Manchester United scadrà il prossimo 30 giugno, si svincolerà in estate dal club inglese, alla ricerca di nuove stimolanti avventure. Fra le società interessate alle prestazioni del classe 1987 vi è anche la Fiorentina , pronta ad ingaggiare un profilo d'esperienza da affiancare a Cabral in vista della prossima stagione.

Intervistato ai microfoni di "SerieANews.com", il fratello a manager del Matador si è espresso in merito al possibile approdo alla Viola dell'ex centravanti fra le altre di Palermo e Napoli. "Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento", ha dichiarato Walter Guglielmone. Il procuratore, inoltre, non ha escluso un ritorno di Cavani in Italia. "Rientro in Italia? Tutto è possibile", ha concluso Guglielmone.