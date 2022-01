Calciomercato Empoli, dalla Sampdoria arriva in prestito l’ex Palermo Verre

L'Empoli ufficializza il passaggio dell'ex Palermo Valerio Verre con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

L'Empoli rinforza il proprio centrocampo con l'arrivo di Valerio Verre, profilo dal piede educato e dall'ampia visione di gioco, il quale ha anche militato tra le file del Palermo nel campionato di Serie B 2013/2014 raccogliendo 20 presenze in rosanero. La Sampdoria ha deciso di girare in prestito ma con l'opzione del riscatto il centrocampista ex Perugia. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: