Calciomercato Atalanta, arriva Mihaila in prestito con diritto di riscatto dal Parma

Valentin Mihăilă è un nuovo giocatore dell'Atalanta in prestito dal Parma. Il bomber rumeno potrà essere riscattato dal club di Percassi

"Nato il 2 febbraio 2000, Valentin è considerato uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio romeno, un attaccante veloce e tecnico, in grado di ricoprire diverse posizioni sul tutto il fronte offensivo. Lanciato dall’Universitatea Craiova con cui ha esordito in prima squadra ancora diciassettenne e giocato ad appena venti anni oltre 70 partite, dopo un’annata impreziosita da nove gol e sei assist si guadagna nell’ottobre del 2020 la chiamata del Parma e conclude la sua prima stagione in Italia con 4 gol in 17 presenze complessive: realizza il suo primo gol italiano negli ottavi di Coppa Italia alla Lazio, a cui seguiranno poi le reti in Serie A con Fiorentina, Roma e Crotone. Con la Nazionale della Romania ha esordito nel marzo del 2021 segnando un gol nel successo per 3-2 sulla Macedonia del Nord in una gara di qualificazione ai Mondiali. In precedenza si era messo in luce sia con la maglia dell’U19 (6 reti in altrettante gare di qualificazione agli Europei) che con quella dell’U21 (5 gol in sei gare di qualificazioni agli Europei, compresa una tripletta alla Finlandia). Benvenuto Valentin!"