Bologna-Napoli, probabili formazioni: Mihajlovic sfida Spalletti al Dall’Ara

La preview di Bologna-Napoli, in cui Mihajlovic e Spalletti sono chiamati a non commettere altri passi falsi. Sfida ad alto livello tra due allenatori vulcanici che regalano spesso spettacolo anche in conferenza stampa

Bologna-Napoli, insieme a Milan-Spezia, rappresenta uno dei posticipi delle 18.30 del lunedì della ventiduesima giornata di Serie A. Il Napoli non è dispiaciuto del pareggio tra Atalanta ed Inter, come confermato dallo stesso profilo Twitter del club partenopeo e può approfittarne per staccare qualche punto in più sui bergamaschi. La compagine di Mihajlovic, nonostante le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, naviga in acque tranquille.

Il Bologna è probabilmente una delle squadre più altalenanti del massimo campionato italiano. Ha deluso e non poco la sconfitta in rimonta a Cagliari e dunque Mihajlovic è chiamato ad evitare un altro passo falso. La compagine felsinea ha giocato una gara in meno rispetto alle avversarie, ovvero la sfida contro l'Inter posticipata recentemente. Kingsley, Orsolini, Schouten non saranno disponibili mentre Dominguez è ancora da valutare. Il Bologna può sorridere per i ritorni di Medel, Vignato e Hickey.

Il Napoli è reduce dalla clamorosa batosta casalinga agli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui la formazione azzurra è stata travolta al "Maradona" dalla Fiorentina con il risultato di 2-5 al seguito dei tempi supplementari. In campionato, invece, l'ultima gara giocata dai partenopei è il successo casalingo, seppur di misura, contro la Sampdoria, con la rete decisiva siglata da Petagna in acrobazia. La notizia più importante in casa Napoli è senza dubbio il ritorno di Osimhen, che giocherà probabilmente con una maschera protettiva. Anche Zielinski ha superato il proprio ostacolo, in questo caso il Covid-19, perciò sarà arruolabile. In porta, Ospina darà forfeit e lascerà spazio al più che affidabile Alex Meret.

Queste le probabili formazioni della gara in programma al "Dall'Ara" alle 18.30:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Viola, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. Allenatore: Spalletti.