Bologna-Inter, rossoblu bloccati dall’Asl: la gara del Dall’Ara non si giocherà

La gara tra Bologna e Inter non si giocherà regolarmente domani, 6 gennaio, alle 12:30. Decisione presa dall'Ausl della città emiliana a seguito dell'aumentare dei positivi al Covid-19 nel gruppo squadra rossoblu

Il direttore dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, si è espresso così a "E' TV": "Cosa succederà? Che non si giocherà. Oggi il Bologna ci ha presentato una situazione che stavamo monitorando con tanti casi di positivi. Ho parlato con i miei del dipartimento di Sanità pubblica, poi col dottor Sisca e l’amministratore delegato Claudio Fenucci del Bologna, ci hanno sottoposto una relazione in peggioramento per cui il dipartimento di sanità pubblica sta per emettere un provvedimento in cui ci sarà scritto che non ci sono le condizioni per giocare la partita".