Bologna-Inter, probabili formazioni: riecco Medel, la certezza è Lautaro

Tutto pronto per il recupero della ventesima giornata di Serie A tra Bologna e Inter, in programma alle ore 20:15

Mediagol ⚽️

Inter alla svolta decisiva. Alle ore 20:15, allo Stadio "Renato Dall'Ara", la squadra di Simone Inzaghi affronterà in trasferta il Bologna con l'obiettivo conquistare la vetta della classifica. Se batteranno gli uomini di Sinisa Mihajlovic, infatti, i nerazzurri sorpasserebbero il Milan, diventando padroni del proprio destino.

In occasione della gara valevole per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, Inzaghi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, gli infortunati Gosens, Vidal e Caicedo, oltre a Kolarov, da tempo fuori dal progetto tecnico.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Piacenza: Inter in campo con il consueto 3-5-2. Davanti ad Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle fasce agiranno rispettivamente Dumfries (o Darmian) e Perisic. In avanti, uno tra Dzeko e Correa a supporto di Lautaro Martinez, che ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite.

In casa Bologna, la buona notizia riguarda Medel. Il capitano giocherà dal primo minuto a seguito del ricorso vinto dal club rossoblù per la riduzione della squalifica. Al suo fianco Soumaoro e Theate. Sulle fasce, spazio a Hickey e De Silvestri. In mezzo al campo spazio a Schouten con Dominguez e Soriano. In avanti Sansore e Arnautovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Bologna-Inter sarà visibile su Dazn, tramite Smart tv o applicazione, e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Via streaming è possibile seguire la gara sulle piattaforme Dazn, SkyGo, Now Tv e TimVision.