Atalanta-Torino, l’Asl blocca i granata: quarantena di 5 giorni per la banda di Juric

Niente Atalanta-Torino, arriva lo stop della Asl che ha messo in quarantena per 5 giorni l'intero gruppo granata

Niente Atalanta-Torino. Il match - valido per la ventesima giornata del massimo campionato italiano - non verrà disputato come da programma. L'Asl ha bloccato i granata dopo l'ottava positività riscontrata all'interno del gruppo squadra di Ivan Juric. Il Torino è stato messo in quarantena per cinque giorni ed è, a questo punto, a forte rischio anche la gara di domenica prossima tra i granata e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.