Atalanta-Milan 2-3:Leao on fire, Zapata ci prova. La classifica aggiornata di Serie A

Il Milan vince e convince sul campo dell'Atalanta conquistando tre punti preziosissimi

Calcio spettacolo in quel di Bergamo. Atalanta-Milan termina due a tre in favore dei rossoneri di Stefano Pioli con i nerazzurri mai domi. Tre punti fondamentali per il diavolo che grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao si riporta a due punti dalla capolista Napoli restando così attaccato alla scia Champions League. La compagine di Gasperini perde, invece, un pò di terreno rispetto alle dirette concorrenti per la corsa qualificazione alla massima competizione europea. A nulla valgono i gol nel finale di Zapata e Pasalic per la Dea che non riesce nell'impresa. Di seguito, la classifica aggiornata di Serie A.