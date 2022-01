Atalanta-Inter 0-0, pari tra Gasperini e Inzaghi. Non si passa con Handanovic e Musso

Atalanta-Inter è finita col risultato di parità. Gasperini e Inzaghi si dividono la posta in palio mentre gioiscono Milan, Napoli e Juventus

Big match in programma al Gewiss Stadium di Bergamo in cui è andata in scena Atalanta-Inter nella la 22esima giornata di Serie A. Partita definita dal tecnico Simone Inzaghi come un passo importante per quanto riguarda la lotta allo scudetto.