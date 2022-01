Ag. Eriksen: “Controlli andati bene, Christian ambizioso. Inter? Guardiamo avanti”

Le parole dell'agente di Christian Eriksen, Martin Schoots, sul presente e il futuro del suo assistito

Dopo il malore ha spaventato il mondo nel corso di Danimarca-Finlandia di Euro2020, Christian Eriksen saluta l'Inter e il calcio italiano. Il calciatore danese, come noto, ha rescisso il contratto che lo legava ai nerazzurri in virtù delle norme vigenti in Italia che non gli consentirebbero di scendere in campo. Eriksen, tuttavia, non ha intenzione di dire addio al calcio giocato: motivo per il quale si sta allenando in attesa di trovare una nuova squadra. A fare il punto della situazione è l'agente del calciatore Martin Schoots, intervenuto ai microfoni del "Daily Mail".