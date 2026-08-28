La società campana ufficializza l'arrivo di una punta dalla Serie A.
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L'Avellino, tramite una nota nel sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Walid Cheddira dal Napoli. Colpo di categoria superiore per la formazione campana, che dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, punta a riconfermarsi.
IL COMUNICATO
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira. Nato a Loreto il 22 gennaio 1998 il nuovo attaccante biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030.
Cheddira è cresciuto nella Sangiustese, club con il quale ha disputato 2 campionati di serie D nei quali ha collezionato 76 presenze, mettendo a segno 21 gol e fornendo 4 assist ai propri compagni di squadra.
Tra i professionisti ha indossato le maglie di Arezzo, Lecco, Mantova, Bari, Frosinone, Napoli, Espanyol, Sassuolo e Lecce.
In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 208 presenze realizzando 49 gol e fornendo 16 assist ai propri compagni di squadra.
Benvenuto in Irpinia Walid!"
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