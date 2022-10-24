Non è delle più rosee la situazione in classifica del Verona del neo tecnico Salvatore Bocchetti che dopo le prime dieci gare di campionato si trova al terzultimo posto con appena 5 punti in graduatoria. Il tecnico gialloblu deve invertire il trend negativo di risultati maturati fino ad adesso in stagione se vuole alimentare le proprie speranze di una tranquilla salvezza. Di contro il Sassuolo del tecnico Dionisi, che dopo un inizio altalenante non può accontentarsi di un anonimo undicesimo posto e deve vincere contro gli scaligeri se vuole ambire a posizioni di primo piano nella massima serie.

Nel posticipo di Serie A del lunedì in programma alle 20.45 al "Mapei Stadium" il tecnico della compagine neroverde si affiderà a Consigli tra i pali. In difesa vivo è il ballottaggio tra Rogerio e Kyriakopoulous per una maglia da titolare. Squalificato Ferrari, occasione per Ayhan al centro della retroguardia ad affiancare Erlic. In zona nevralgica Lopez sarà supportato da Thorstvedt e Frattesi. In attacco la squadra emiliana non potrà contare su capitan Berardi, che nello scorso turno di campionato contro l'Atalanta ha lamentato un fastidio muscolare. Il tridente offensivo sarà dunque composto da Pinamonti, Laurientè e Traorè.

La compagine veneta guidata dal tecnico originario di Napoli si affiderà tra i pali a Montipò, in difesa, sicuri di una maglia da titolare Gunter e Hien mentre Ceccherini resta in dubbio dopo il fastidio muscolare alla caviglia. Nella linea media sarà presente Tameze e Veloso mentre sugli esterni agiranno Faraone e De Paoli. In avanti chance per il tandem offensivo composto da Piccoli e Henry supportati da Verdi, che agirà alle spalle della coppia d'attacco, complice l'assenza dell'infortunato Hrustic.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Tressoldi, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Ceide, Antiste, Laurentiè. Indisponibili: Muldur, Defrel, D. Berardi

Squalificati: G. Ferrari

(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Kyriakopuolos.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti A disposizione: Berardi, Perilli, Ceccherini, Magnani, Terracciano, Cabal, Hongla, Cortinovis, Praszelik, Sulemana, Djuric, Piccoli, Lasagna Indisponibili: Coppola, Doig, Hrustic, Ilic, Lazovic Squalificati: -

ARBITRO: Santoro di MessinaGuardalinee: Rossi C., Politi

Quarto Uomo: PaternaVar: PiccininiAvar: Vivenzi