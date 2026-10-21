Ladeve cambiare strada nella ricerca del nuovo allenatore.non guiderà i blucerchiati: il confronto con il tecnico, già in passato sulla panchina doriana, non ha portato a un accordo. A frenare la trattativa sono stati gli ostacoli legati alla risoluzione del contratto con la Cremonese e, soprattutto, la composizione dello staff tecnico, che avrebbe dovuto comprendere sei collaboratori.

Dopo l’esonero di Bernardo Corradi, la squadra è nuovamente affidata ad Attilio Lombardo, che potrebbe rimanere alla guida anche nelle prossime trasferte contro Südtirol e Ascoli, qualora la dirigenza non riuscisse a individuare rapidamente una soluzione definitiva.

La lista dei candidati resta aperta: tra i nomi valutati figurano D’Angelo, Zanetti, D’Aversa e Mignani. Quest’ultimo, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, avrebbe guadagnato terreno nelle valutazioni della società, senza però essere l’unica opzione sul tavolo.

Resta inoltre da monitorare la situazione di Marco Baroni al Verona: un eventuale esonero del tecnico potrebbe riaprire nuovi scenari per la panchina blucerchiata. Nel frattempo, Lombardo potrebbe proseguire temporaneamente il proprio incarico in attesa di sviluppi.