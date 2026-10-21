Il gol segnato contro il Mantova può rappresentare un punto di svolta nella stagione di. Il centrocampista brasiliano, arrivato aldopo la promozione in Serie A conquistata con il Monza, punta adesso a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella squadra di. Dopo un avvio condizionato dai problemi fisici e dalla concorrenza, il numero rosanero sembra pronto a giocarsi le proprie carte.

Il suo ingresso nella trasferta di Mantova ha dato maggiore fisicità al centrocampo in un momento delicato della partita. Hernani è riuscito anche a trovare la rete del definitivo 2-0, chiudendo i conti e festeggiando con grande partecipazione insieme ai compagni e allo stesso Inzaghi, che il brasiliano ha preso in braccio durante l’esultanza. Un momento significativo per un giocatore che, dopo lo stop e il graduale percorso di recupero, vuole diventare una risorsa sempre più preziosa.

Le qualità tecniche e la propensione al gol non sono una novità. Nella seconda parte della scorsa stagione, Hernani ha contribuito alla promozione del Monza con cinque reti nel girone di ritorno. In precedenza aveva già lavorato con Inzaghi alla Reggina, mettendo a referto sette gol e quattro assist in 30 presenze e contribuendo al percorso della squadra fino ai playoff di Serie B.

Il brasiliano conosce quindi bene il modo di lavorare del tecnico e può mettere a disposizione del Palermo esperienza, qualità e capacità di incidere negli ultimi metri. Il gol di Mantova, arrivato dopo le difficoltà fisiche che ne avevano condizionato l'inizio di stagione, può offrirgli la fiducia necessaria per affrontare con maggiore continuità i prossimi impegni.

La concorrenza, però, resta elevata. Palumbo sta attraversando un ottimo momento di forma e si è ritagliato un ruolo centrale negli equilibri della squadra, diventando una presenza difficilmente sostituibile. Per Hernani non sarà semplice conquistare subito una maglia da titolare, ma il calendario potrebbe offrirgli un'opportunità importante: il Palermo è atteso da tre partite in una settimana e Inzaghi potrebbe aver bisogno di ruotare gli uomini a disposizione.

Il centrocampista dovrà farsi trovare pronto, sfruttando ogni occasione per dimostrare di poter essere protagonista anche dal primo minuto. Dopo aver ritrovato il gol, l'obiettivo è consolidare la condizione fisica e aumentare il proprio peso all'interno della squadra.

Intanto, arrivano indicazioni positive anche sul fronte Bani. Il capitano rosanero è stato sottoposto a un intervento per la riduzione della frattura del secondo metacarpo della mano destra. Il difensore tornerà ad allenarsi già nel pomeriggio con un tutore, così da proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Carrarese senza interrompere il lavoro con il gruppo.

Fonte: Giornale di Sicilia