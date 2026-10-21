Ilsi prepara a tornare al Barbera dopo oltre un mese di assenza e i tifosi rispondono presente. Domenica, contro la, i rosanero sperano di ritrovare uno stadio gremito, come auspicato anche danel postpartita della vittoria contro il Mantova.

A quattro giorni dalla gara, il club non ha ancora diffuso dati ufficiali sulle vendite, ma alcuni settori sono già vicini al tutto esaurito. È il caso della Curva Nord e della tribuna, dove in gran parte delle aree i biglietti risultano ormai esauriti. Restano invece ancora numerosi posti disponibili in gradinata e in Curva Sud, con la possibilità che le vendite possano accelerare nei prossimi giorni.

Per le sfide casalinghe contro Carrarese e Vicenza, il Palermo aveva lanciato già a inizio ottobre l’Anniversary Pack, un titolo d’accesso unico valido per entrambe le partite. L’iniziativa consente ai tifosi di risparmiare il 15% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti ed è legata alle celebrazioni per il 126° anniversario del club, che cadrà il 1° novembre, proprio in occasione della gara contro i veneti.

L’obiettivo è trasformare nuovamente il Barbera in una bolgia, accompagnando la squadra di Inzaghi in una fase importante della stagione, con il Palermo chiamato a difendere il primato in classifica.